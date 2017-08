Dohoda v hodnotě 660 miliónů eur (17,2 miliardy korun) byla podepsána v Teheránu. V podniku, který má zahájit výrobu v příštím roce, vytvoří íránské společnosti IDRO a Negin Group kolem tří tisíc pracovních míst. Podíl francouzského partnera bude činit 60 procent, domácí firmy získají po 20 procentech.

Renault nikdy z Íránu ani v období mezinárodních sankcí úplně neodešel. Ročně tam vyrábí kolem 200 000 osobních automobilů. Jednání však dlouho vázla, protože automobilka Renault nebyla ochotna přistoupit na požadavek, aby 40 procent komponentů pocházelo od místních výrobců.

Skupina PSA, která z Íránu odešla po uvalení sankcí v roce 2012, tam před rokem uzavřela s firmou Iran Khodro dohodu o roční produkci 200 000 vozů Peugeot a další o zhruba stejném počtu Citroënů s firmou SAIPA.

Írán ročně vyrobí zhruba 1,350 miliónu motorových vozidel a doufá, že do roku 2025 se tento počet zvýší na tři milióny, uvedla agentura AP. Prodávat by zde chtěla i česká Škoda Auto. Kdy to bude, není zatím jasné. [celá zpráva]