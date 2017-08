Dobrých zpráv je vždy málo, a tak nás těší, že v poslední době se ukazuje, že motorařina stále nevymřela. Nedávno jsme vám prozradili, že Mazda vyvinula speciální agregát, který bude sice tankovat benzín, ale zapalovat směs bude kompresí jako u nafťáku. Výhodou má být extrémně zvýšená účinnost, snížená spotřeba a emise. [celá zpráva]

Toyota tak radikální zatím není, ale její motor Dynamic Force pro model Camry se zatím obejde bez turbodmychadla, tolik vzývaného kousku techniky dnešní doby. Základem je přepracování všech součástí sání a výfuku pro co nejvyšší plnicí a vyplachovací účinnost. Pak je tu hned dvojice vstřikovačů, které posílají benzín vstříc proudícímu vzduchu jak přímo do válce, tak i do sání. Záleží, co je zrovna pro motor výhodnější.

Objem motoru zůstal stejný jako v minulé generaci, tedy 2,5 litru, ale výkon vzrostl o 19 kW na 150 kW a točivý moment je 250 N.m. V případě verze XSE je to dokonce 154 kW a 252 N.m. K tomuto agregátu je pak připojena moderní osmistupňová automatická převodovka (dříve šestistupňová). Všechno dohromady pak dá kombinovanou spotřebu 6,9 l na 100 km. To je výrazně méně, než měl předchozí motor – 8,7 l na 100 km. A upozorňujeme, že jde o hodnoty naměřené v USA dle metodiky EPA, což znamená, že na rozdíl od Evropy jsou tyto hodnoty i celkem reálné.

Potěšující je i další zpráva. Toyota má na stejném principu rozpracované i motory se šesti a osmi válci!