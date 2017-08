Základem je Mercedes-Benz Sprinter. Na vodě se minibus ovládá podobně jako na silnici, speciální software podle otáčení volantu reguluje tah lodního motoru. K ovládání obojživelného minibusu postačuje kurz vůdce malého plavidla a na silnici řidičský průkaz D1.

Po vjetí do vody řidič vypínačem přepne automobil do plavebního režimu a pak už postačí jen určovat směr a rychlost malým joystickem na dveřích a otáčet volantem. Po jeho dotočení do koncových poloh se mezi motory vytvoří vzájemný protitah, díky němuž se plavidlo dokáže otáčet kolem své osy. V základní výbavě českého obojživelníku nechybí kotva nebo čerpadlo pro odčerpání vody. Každý z cestujících má záchrannou vestu.

Základní technické údaje Délka: 7200 mm Šířka: 2360 mm Světlá výška: 160 mm Rozvor: 4325 mm Ponor: 85 cm Výtlak tělesa: 5,6 t Kapacita: 12 osob včetně řidiče Maximální rychlost: 90 km/h (el. omezeno)

K výrobě sedmimetrového předvedeného modelu, který pojme 12 cestujících včetně řidiče, bylo zapotřebí 8000 hodin. Plášť je z několika vrstev a komor a je vyplněn nenasákavou pěnou. Pasažéři mohou nasedat i na vodní hladině při uvázání u mola, a to pomocí třímetrové hliníkové lávky. Technickou zajímavostí je zadní nárazník vyřezávaný z pěny.