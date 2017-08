O tom, jestli tohle auto se dostane do výroby, se spekulovalo už dlouho. Někteří představitelé se vyjadřovali, že to je jisté, další se dušovali, že nikdy nic tak hrozného se nestane. Sergio Marchione, šéf celého konglomerátu Fiat-Chrysler (FCA) ale pro agenturu Bloomberg řekl „pravděpodobně se to stane, ale stane se to ve stylu Ferrari.“

Co to znamená? Že Ferrari se nebude chtít zařadit do skupiny SUV, a tak si vymyslí svou – FUV (Ferrari Utility Vehicle, tedy jakési „užitkové vozidlo od Ferrari“. Na trhu se má objevit v roce 2021. Už se na něm prý pracuje a jeho kódové jméno je F16X. A proč to tedy bude až za tak dlouho? Protože Ferrari má s tímhle autem, které má radikálně zvýšit prodeje, velký problém.

Ten největší a nejzásadnější je ztráta exkluzivity značky. Kdo si dnes koupil Ferrari, ten musel být „někdo”. Některé modely se dodávají jen zasloužilým zákazníkům s nejlepší pověstí. Ale to v hromadné výrobě, jakou Ferrari chystá, není možné.

Navíc tahle masovka znamená, že se značka přehoupne z malovýrobce na velkovýrobce a začnou na ni platit limity emisních norem vydaných EU. A to znamená, že buď auto bude hybridní či elektrické, nebo bude Ferrari platit extrémně mastné pokuty. Takže se na sportovních hybridech budoucnosti pracuje. A ty mají být základem pro nové FUV. Proto to zdržení.