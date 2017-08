Elon Musk ještě nedávno říkal, že Tesla Model Y bude a dostane vlastní platformu. Jenže po třech vozech už ví, že přijít na trh s novým autem je pekelně složité, zvlášť, když se musí vyvíjet od základu znova. A tak po konzultaci s odborníky ze své firmy přehodnotil plány a chce Model Y uvést na trh co nejdřív. Proto ypsilon dostane to, co má pod kapotou 3. Ušetří se tím nejen čas, ale i peníze.

Takhle si Y představuje designér z RMCarDesign.com

FOTO: RMCarDesign.com

Tesla Model Y tak završí jednu výrobní řadu, kterou to ale nekončí. Přijdou další auta, která však už tolik genů osobních vozů mít nebudou. Elon Musk například oznámil, že chce nabídnout světovému trhu tahač a pickup.

Prý se také uvažuje o minivanu a nástupci vůbec prvního vozu značky Tesla – Roadster.

Tesla Model 3

FOTO: Tesla

Ovšem to, co teď nejvíc všechny ve firmě pálí, je nedokončená továrna Gigafactory na akumulátory, kterých je v současné době zoufale málo. Expanze do Evropy a na jiné trhy pak potřebuje další továrnu na Starém kontinentu, o které se v současnosti jedná. Ve hře je i Česká republika.