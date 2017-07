EPA je americký systém hodnocení spotřeby, který ale na rozdíl od toho evropského zahrnuje reálnou spotřebu v provozu. Kupříkladu test spotřeby podle evropských norem (NEDC) znamená, že na zkušební stolici se nasimuluje i průjezd čtyř kilometrů městem. V USA je tahle spotřeba měřena v reálu a na trati osmnácti kilometrů ve městě.

Jistě poznáte, že rozdíl je markantní. V USA tak hodnoty spotřeby jsou téměř reálné (samozřejmě, že pak záleží na druhu řidiče, na podmínkách, kde jezdí apod.). A tak v USA protáhli to nej auto světa tímto testem.

Nejdřív ale řekněme, jaké ukazují hodnoty tabulky podle NEDC: Ve městě 35,2 l/100 m, mimo město 15,2 l/100 km, v kombinaci 25,2 l/100 km.

Bugatti Chiron

FOTO: Bugatti

V rámci EPA se měří, jak daleko ujede vůz mil na galon paliva. Přepočteme tyto hodnoty hned na naše litry na 100 km. Takže ve městě podle EPA spotřebuje 26,13 l/100 km, což je výrazně méně, než říkají evropská čísla. Na dálnici pak je spotřeba 16,8 l na 100 km a v kombinovaném provozu 21,4 l na 100 km.

Jak vidíte, hodnoty jsou na obyčejé „smrtelníky” vysoké. Ale uvědomme si, že pod kapotou tohoto vozu pracuje šestnáctiválec o objemu osm litrů se čtyřmi turbodmychadly. Výkon vozu je 1103 kW (1500 koní) a maximální rychlost je kvůli tomu, že na světě neexistují silniční pneumatiky, které by vydržely víc, omezena na 420 km/h. A v tomhle ohledu to zase tak moc není.

Každopádně podle výpočtů EPA by člověk, který by ročně najel s vozem 24 000 km, utratil pouze za palivo 85 000 korun každý měsíc, a to by musel jezdit v poměru město/dálnice 45/55. A i když ty pneumatiky nejsou úplně dostatečné, cena jedné sady pneumatik i s ráfky a vyvážení vyjde na přibližně půl miliónu korun.