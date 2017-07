Na první pohled je to auto pro terénní fajnšmekry. Nic navíc. Prostě ploché panely svařené k sobě ostrými hranami. Žádná linka navíc. Žádná křivka. Hranáč do terénu. Když je potřeba připevnit nějaký externí díl, tak se prostě přinýtuje.

Bollinger B1 má pod kapotou dlouhou 3,8 metru hliníkové šasi. To je velmi tuhé a hlavně lehké, což je základní předpoklad pro elektromobil. Protože se o pohon starají dva elektromotory (pro každou nápravu jeden) a akumulátory jsou usazeny uprostřed dole, má auto ideální rozložení váhy na kola 50/50.

Bollinger B1

FOTO: Bollinger

Bollinger B1

FOTO: Bollinger

Auto je to vyloženě terénní. To napovídají jak AllTerrain pneumatiky o rozměrech 285/70 R17, tak i charakteristiky nájezdových úhlů. Ten přední je 56°, zadní 53° a přechodový úhel je při rozvoru 2,66 metru 33°. Světlá výška vozu je skoro čtyřicet centimetrů. Všechna kola jsou nezávisle zavěšena a také odpružena elektricky stavitelnými pružinami.

Elektromotory nabízejí výkon 268 kW (360 koní) a točivý moment 637 Nm. Z 0 na 100 km/h zrychlí auto za 4,5 sekundy a maximální rychlost je 205 km/h.

Co je u elektromobilu důležité, je jeho dojezd. Tenhle elektromobil může mít dvě různé sady akumulátorů – 60 nebo 100 kWh. S menší dojede 193 km, s větší 320 km daleko. Dobíjení trvá 7 hodin (60 kWh) resp. 12 hodin (100 kWh), ale s rychlonabíječkou CHAdeMo (to jsou nabíječky Tesla) to zvládne za 45 nebo 75 minut.

Děsivé a přitom famózní je využití prostoru. Jelikož auto nemá vepředu motor, je možné doprostřed auta vložit extrémně dlouhé předměty, takže koukají jak vpředu místo vyklopené masky, tak i zadními dveřmi. Viz fotografie.

Bollinger B1

FOTO: Bollinger

Cena zatím nebyla zveřejněna. Kdo auto chce, zaplatí 1000 dolarů jistinu a s ním pak bude komunikováno napřímo.