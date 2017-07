Důvodů, proč je Volkswagen Golf nejprodávanější, je víc. Především je to množstvím trhů, kde se nabízí a pozicí Volkswagenu na nich. Také historicky je to auto oceňované o dlouhé generace, takže když si někdo má vybrat mezi autem s podivným názvem z Koreje či Francie a golfíkem, raději sáhne po něčem, v čem jezdil už jeho otec. To je logické. A další věci?

Prostorný a účelný

Je nasnadě, že Volkswagen měl už spoustu příležitostí omladit Volkswagen Golf tak, aby byl opravdu moderní. Neudělal to. Je to ultrakonzervativní vůz, který má oslovovat široké masy. Takže klasická světla, klasický tvar a uvnitř maximum využitelného místa. Žádné velké novoty.

Postupně golfík rostl, až se z něj stal celkem obr. Vždyť kdo by si před dvaceti lety dokázal pomyslet, že tohle auto bude mít 605 litrů v zavazadlovém prostoru. A to ještě není největší ve třídě. Ale prostě nabízí přesně to, co je zapotřebí. Prostor pro pět lidí (ano, vzadu uprostřed to tak úžasné není, ale to je tradiční problém koncernových sedadel druhé řady), místo na ramena i lokty naprosto v pohodě, na hlavu taky i u velkých germánských či slovanských postav…

Není to octavia, ale jde to. Všude je místa dost.

FOTO: LL

Tady by si měli všichni výrobci vzít příklad z roletky. Přesně vedená v kolejničkách, s dvojitou aretací, jednoduchým uvolněním dotykem...

FOTO: LL

A všechno je účelné, jednoduché, funkční. Tedy tady se trochu Volkswagen zpronevěřil, protože tu je nový velký digitální audio-infosystém Discover Pro s displejem o úhlopříčce 9,2 palce. Vypadá skvěle, má úžasné zobrazení (takovou bychom chtěli mít televizi), vynikající reakce na dotyk i ovládání gesty, ale…

Ale nemá ani jedno mechanické tlačítko. Zvětšování a zmenšování navigační mapy, přidávání a ubírání hlasitosti… to prostě musí být zvládnuto během sekundy. Takhle není. A navíc – na displeji se strašně chytá prach, jsou na něm otisky a všechno je to neskutečně vidět.

Nový velký displej vypadá pěkně, ale hůř se ovládá a strašně chytá prach a mastné otisky.

FOTO: LL

Podvozek dobrý, ale tvrďák

Volkswageny poslední dobou byly dost tvrdé. Ani tenhle vůz není jiný. Je to dost dáno velkými litými koly k verzi GTD s nízkými pneumatikami. Ale minulý týden jsme jezdili s tiguanem na dvacítkách a ten měl pohodlnější naladění podvozku, než tenhle golf s osmnáctkami. Škoda.

Ale jinak se auto chová naprosto dokonale. Kombík s víceprvkovou nápravou vzadu můžete poslat vesele do zatáčky i ve velké rychlosti a jediné, kdy vám záď začne ujíždět, je v případě neupevněného nákladu v kufru, který se posune.

DSG je dobrá převodovka, ale moc nechápeme řazení pádly pod volantem. To nikdo asi nevyužije.

FOTO: LL

Vynikající jsou brzdy. Zkusili jsme je při jednom sjezdu z kopců záměrně utahat tak, aby se projevil fading, tedy slábnutí účinku. Ani náhodou. Kombík stále přesně a účelně dávkuje sílu. Brzdy opravdu hodnotíme jako vynikající na tenhle segment aut.

A teď tu máme výkonové charakteristiky motoru. Na webu Volkswagenu je zatím nehledejte, nemají je tam, a to dokonce ani v ceníku. Jen v konfigurátoru. Čtyřválcový naftový motor o objemu dva litry má výkon 135 kW (184 koní) v rozmezí 3500-4000 ot./min. Točivý moment 380 Nm je pak k dispozici mezi otáčkami 1750-3250 ot./min. Se sedmistupňovým DSG (v nabídce je i manuál) zrychlí na stovku za 7,8 sekundy a maximální rychlost je 230 km/h. Hmotnost auta je 1,5 tuny. Tolik informace z tabulek.

Volkswagen Golf GTD Variant

FOTO: LL

Motor funguje dobře. Žádná turbodíra, žádný kopanec. Ale tady říkáme, že je to možná škoda. Je cítit, že auto by mělo se svými parametry na víc, ale prostě nechce vypustit z výfuku jakýkoli větší obláček, který by mohl zastínit již tak silně znečištěné vztahy Volkswagenu a EU. Zátah je plynulý, silný, ale nijak výrazný, že by se z něj tajil dech. Přesto se nakonec zatají, když se ukáže, že na tachometru je jen kousek za obcí najednou na 130 km/h. Omlouváme se silničním předpisům, nechali jsme se unést testem.

Dynamické zrychlení auta je vynikající. Na dálnici je prostě cítit to velké rozpětí maximálního točivého momentu a vysokého výkonu. Předjíždění není problém, dlouhé tratě nejsou problém.

Brzdění do kolon není problém. Brumlání motoru někde kolem 1500 není problém. Menší problém se nám zdál u odhlučnění motoru. Nebručí nijak silně, ale má takový nepříjemný tón. Opět – BiTDI z tiguanu byl zvukově úplně někde jinde.

Volkswagen Golf GTD Variant

FOTO: LL

Draze za levno

Tohle auto dokáže příjemně zasportovat i s nafťákem. V kombíku. S plně naloženým kufrem. Škoda, že ta základní cena 797 900 Kč je hodně vysoká. A tohle naše auto v plné palbě (kromě elektricky seřiditelných sedadel a head-up displeje mělo snad všechno) vyšlo na 1 125 200 Kč. Je tedy na vás, jestli chcete sportovat s golfíkem nebo třeba se Škodou Octavia Combi RS DSG (od 758 900 Kč).

A ještě důležitý údaj spotřeby, když už je auto tak drahé. Ta byla i přes celkem solidní test dynamiky auta více než dobrá – 6,1 l na 100 km.