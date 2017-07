Ze sportovních a luxusních značek je Ferrari zatím jediné, které v nabídce nemá crossover či SUV. Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche – ti všichni už prodávají (či vyvíjejí) sportovně-užitkový model. Není divu – z těchto modelů, byť z nich tradičním příznivcům značky vstávají vlasy na hlavě, mají automobilky ohromné peníze.

Italská značka se vzpínajícím se koněm ve znaku je tak společně s McLarenem jedinou automobilkou, která se zaměřuje výhradně na výrobu sportovních automobilů a neplánuje výrazně zvyšovat svůj prodej pro určitou skupinu zákazníků atraktivními modely typu SUV a čtyřdveřových sedanů.

Bývalý šéf Ferrari v roce 2014 na své poslední tiskové konferenci uvedl, že Ferrari nepočítá s výrobou sportovně-užitkových automobilů nebo čtyřdveřových modelů. Zjednodušeně řečeno – dvoudveřová sportovní auta, nic dalšího. [celá zpráva]

Jenže pokud se potvrdí spekulace, v roce 2021 by přišlo první SUV s logem Ferrari. Zdroje časopisu Car hovoří o crossoveru, ale to je v konečném důsledku stejné: zkrátka zvýšený čtyřdveřový model. Počítá se s benzínovým osmiválcem a hybridním provedením, jehož prodejní cena by měla začínat na částce 300 tisíc dolarů (téměř sedm miliónů korun).