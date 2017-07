Švédská společnost Einride si představuje budoucnost nákladní dopravy tak, že ani řidič nebude zapotřebí. Autonomní vozidlo bude většinu své doby jezdit tam, kde to dokáže, tedy na dálnicích nebo na silnicích, které jsou zmapované, protože půjde o standardní pravidelnou dodávku na dané trase.

Prorotyp zatím nedisponuje dálkovým ovládáním



Ve chvíli, kdy se bude muset potýkat s náročnějšími situacemi na menších silnicích, převezme řízení dálkově operátor v centrále.

Einride T-Pod

FOTO: Einride

T-Pod, jak se auto jmenuje, má nosnost 20 tun a dojezd na jedno nabití asi 200 kilometrů. Ano, jde samozřejmě o elektromobil.

V současné době je projet ve fázi testování prototypu, který ale ještě nemá ono dálkové ovládání. To by se mělo objevit v další fázi příprav, která nastane na podzim. Postupně by měly vozy přibývat a už v roce 2020 by mělo jezdit po silnicích 200 T-Podů.

Můžeme jim věřit? Určitě můžeme. Švédsko je v technologických novinkách podobného typu na celosvětové špici. Nejvíce funkčních startupů, tedy nově vzniklých a dynamicky se rozvíjejících firem, je na jednoho obyvatele právě v této zemi.