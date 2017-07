Akce automobilového koncernu Volkswagen, který svolává do servisů velké množství vozů k úpravě softwaru pro brzdový systém, se v Česku týká zhruba 12 000 vozů. U značky Škoda se svolávací akce dotkne některých modelů Octavia vyrobených od 1. června 2008 do 1. června 2009. ČTK to řekl mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba. V Německu se opatření týká zhruba 385 000 aut značek VW, Audi a Škoda.

Ve svolávaných automobilech podle časopisu KFZ-betrieb hrozí, že brzdový systém nedokáže zajistit stabilitu vozu v některých mezních situacích, například při přetáčivosti, nedotáčivosti či plném brzdění. V Německu je do servisů svoláváno zhruba 36 100 škodovek, píše KFZ-betrieb na svých internetových stránkách.

"U vozů Škoda Octavia se v důsledku termomechanického přetížení může poškodit ukostření. To vede k výpadku systému ABS/ESP. U všech dotčených vozidel je nutno aktualizovat software," řekl Straškraba.