Active Tourer je auto, které má oslovit rodiny. Auto, které by mělo být do domácností, kde bude plnit úlohu třeba druhého vozu pro manželku a děti. Pro ty, kteří nechtějí SUV. Chtějí klasické auto, ale s velkým prostorem, plnohodnotnou technikou a designem BMW a také s jeho image a cenovkou.

Je tedy nasnadě, že to hlavní je v případě kompaktního MPV prostor. Takže se podívejme na auto letmo zvenčí, abychom věděli, do jaké „krabice“ se vlastně budeme dívat. Má délku 4342 mm, výšku 1555 mm a šířku 1800 mm. Takže jak vidíte, opravdu to není obr, ale pěkný kompaktní a trochu vyšší hatchback. Ano, spíš hatchback, protože to MPV se k vozu moc nehodí.

BMW 225xe Active Tourer

FOTO: LL, Novinky

Uvnitř totiž není místa nazbyt, jak v takových autech je tradicí. Ano, nad hlavou je ještě pár centimetrů i pro velmi vysoké postavy, ale bohužel jen kolmo vzhůru. Od hrany dveří už je střecha vyboulená a téměř neustále v kontaktu s hlavou. V loktech to také není nic extra. Nadprůměrná je však hodnota v ramenou, ale to jen proto, že vzadu jsou tak dvě a půl sedačky. Tři dětské sedačky sem opravdu nedáte.

A co na kolena? Také nic moc. Ve třídě jsou i lepší auta. My měli navíc i sklápěcí stolky, které ve svém složeném stavu v dolní pozici strašně omezují prostor pro kolena, a pokud se vysunou nahoru, buď musíte mít stolek neustále před sebou, nebo se dívat zpříma na jeho zadní stranu.

Na zadních sedadlech není úplně místa nazbyt v podélném směru. Navíc stolky jsou extrémně rozměrné a ubírají hodně centimetrů.

FOTO: LL, Novinky

Zavazadelník otevíratelný i zavíratelný kopnutím má objem pouhých 400 litrů. To je pekelně málo proti konkurenci. Je to dáno tím, že jde o hybrid a jeho prostor tak ubírá elektromotor a akumulátory. Bohužel ani nehybridní auto nemá kufr o moc větší (468 l).

Krásné BMW

Takže s prostorností nic moc. Pojďme si zlepšit chuť u designu. Tohle auto se dost povedlo. Je to sice MPV, ale má šmrnc. Takovou dynamickou eleganci, a to jak na karoserii, tak i v interiéru. Hlavně ten interiér spojuje tradiční BMW, moderní design a prvotřídní ergonomii.

Jen se podívejte na tlačítka, která jsou naprosto přesná, haptický vjem z nich je vynikající a chod je opravdu znamenitý. Výborný je i volant s ideálním průřezem věnce nebo sice neuzavřená, ale zato dobře přístupná schránka pod loketní opěrkou, kam se dobře vejde mobil, zastrčíte sem USB (které nebude překážet) a odložíte třeba klíče od domu.

Příjemná přístrojovka. Takhle by to mělo vypadat všude - ergonomicky, funkčně, bez výstřelků.

FOTO: LL, Novinky

Komfortní?

Jak jsme napsali hned v úvodu, MPV by mělo být komfortní. Vždyť vozí rodinu, děti, ženy… Jenže tady BMW trochu zapomnělo na to, že takové by BMW mělo být. Jako by se zaleklo toho, že by vůz ztratil svoje BMW vlastnosti. A tak pružení je tvrdší, řízení je fantasticky přímé, přetáčivost nebo nedotáčivost se tu reguluje přísně, ale to je daň za hybridizaci.

Proč? No, protože přední kola pohání spalovací motor a zadní kola elektromotor. Nezávisle na sobě. Takže někdy táhne předek, jindy tlačí zadek. A někdy pracují současně. Ovlivnit se to prakticky nedá, ale jistě chápete, že každý pohon vyvolává jiné reakční síly v karoserii. A tak při silnějším zátahu v zatáčkách problikává stabilizace celkem brzo. Buďme ale za ni rádi, to nepředvídatelné rozdělení sil nemusí být úplně příjemné.

Tři + jedna

A když už tedy mluvíme o motorech, pojďme se na ně podívat podrobně. Vpředu je zážehový tříválec o objemu 1,5 litru. Jeho výkon 100 kW není nijak přemrštěný. Jenže vzadu je ještě elektromotor, který nabízí další porci síly. V souhrnu je to 165 kW a 385 Nm. To znamená několik věcí.

Nabíjení ze zásuvky samozřejmě není rychlé. Dojezd na plně nabitý akumulátor je někde kolem 34 km (v ideálním případě).

FOTO: LL, Novinky

S plně nabitým akumulátorem zvládne auto na elektrický mód ujet asi 30 km. Záleží na jízdním stylu, záleží na zapnuté klimatizaci apod. Výhodou proti konkurenci je, že pokud chcete jet s elektřinou 90 km/h, nebude vám auto bránit. Jiné vozy v padesátce nekompromisně přepnou na spalovací agregát.

Nabíjení by mělo trvat asi tři hodiny z klasické zásuvky. V testu jsme těch 30 km nedali, ale zase jsme se neomezovali vypínáním klimatizace, rádia a navíc i cesta byla celkem kopcovitá.

Jízda s čistě spalovacím motorem je také příjemná. Víme, proč tenhle motor byl tak vysoko hodnocen v anketě Světového motoru roku 2017 (Engine of the Year). Je to tichý společník, který si perfektně rozumí s automatem. Ani jsme nepotřebovali pádla pod volantem. Tak dobře si obě soustavy rozuměly. Ano, má trochu problémy při předjíždění, ale to pak dorovná elektromotor.

Předek pohání spalovací motor, vzadu je pak akumulátor a elektromotor. Je to tedy čtyřkolka.

FOTO: LL, Novinky

Tohle auto zrychlí díky spolupráci obou pohonných jednotek na stovku za 6,5 sekundy. Moc téhle tabulkové hodnotě nevěříme, ale odpich má celkem slušný. S dynamickým zrychlením je to už horší, přece jen ten malý objem je znát. Připojování elektrického motoru nebo vypnutí spalovacího není vůbec znát – ať cukáním nebo zvukem. Uvnitř je vynikající ticho. Jen hluk od valení kol.

A spotřeba? S plně nabitým akumulátorem by mělo mít auto na stovce kilometrů spotřebovat pouze dva litry benzínu z 36litrové nádrže (ručička palivoměru tak padá strašně rychle dolů). Samozřejmě, že realita je jiná. Plně naložené auto, trať dlouhá 205 kilometrů s třetinovými podíly typů silnic: 6,3 l na 100 km.

Vyplatí se to? Ten, kdo je zákazníkem BMW asi cenovku 949 000 Kč bez příplatkové výbavy řešit nebude. Ti ostatní si to asi rozmyslí.