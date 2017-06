Podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti jsou lidé v horku obecně podrážděnější, což zhoršuje komunikaci všech účastníků silničního provozu. „Na silnicích se ve zvýšené míře pohybují pomaleji a hůře reagující lidé, kteří jsou navíc nervóznější, a tedy náchylnější k rizikovému jednání. Nelze se divit, že během horkých dní roste počet vážných dopravních nehod,“ uvedl Budský.

K omezení možných rizik by podle něj proto měli řidiči při cestování v horkých dnech dbát na dostatečný příjem tekutin a v autě by si měli udržovat příjemnou teplotu, potřebné jsou také pravidelné přestávky. Za volant by lidé navíc měli usedat dostatečně vyspaní.

Například na dálnicích se jedna ze tří tragických nehod stane vlivem únavy, přesto každý druhý šofér vyráží na dlouhou dovolenkovou cestu nedostatečně odpočinutý. Na chybné jednání pod vlivem únavy jsou náchylní zejména lidé do 25 let, lidé trpící poruchami spánku nebo ti, kteří pracují na směny.

Větší riziko nehody způsobené únavou je mezi 02:00 až 05:00. „Méně však už se ví, že únava může udeřit i během dne, a to nejčastěji mezi třináctou až patnáctou hodinou,“ dodal Budský.