Peugeot se rozhodl, že nabídne na trzích, kde je hlad po užitkových autech, která něco uvezou, pořádný pickup. A pořádný neznamená plný elektroniky se samonosnou karoserií apod. Ne. Tenhle nový vůz je starý klasik. Velmi starý klasik, vždyť je to vlastně Nissan Navara z roku 1997!

Peugeot totiž spolupracuje už léta s druhým největším výrobcem automobilů v Číně Zhengzhou Nissan Auto (ZNA), který má v portfoliu i pickup Rich New. Čínská firma má pro tohle auto, mateřským Nissanem už dávno opuštěným pro zastaralou techniku, všechna práva, takže si mohla dovolit ho nabídnout i Peugeotu.

Peugeot Pick Up

FOTO: Peugeot

Peugeot Pick Up

FOTO: Peugeot

Ten po voze samozřejmě s radostí sáhl. Auto se nebude provozovat v nějakých oblastech s normami Euro 6, kde by novináři naříkali, že řízení je příliš tuhé ve středové poloze… Tohle auto míří do Afriky. A tam je zapotřebí hlavně jednoduchost a snadná opravitelnost. Takže Peugeot vzal model Dongfeng Rich New (Dongfeng je značka, pod kterou se auto prodává) a dal mu novou čelní masku, nějaké drobnosti v interiéru a jinak je to identický model.

I motor je stejný – dvouapůllitrový turbodiesel (85 kW/115 kW), 280 Nm), který pohání buď zadní nápravu, nebo všechna kola přes pětistupňovou manuální převodovku.

Auto se světlou výškou až 215 mm může naložit na korbu náklad o hmotnosti 815 kg, a to o délce i šířce 1,4 metru. V nabídce bude jediná karoserie – double cab.

Ještě zbývá upozornit na název auta. Možná jste si toho nevšimli, ale už jsme ho zmínili. Peugeot auto totiž nazval prozaicky – Pick Up.