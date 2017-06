Tímhle automobilem se vozil slavný britský generál Bernard "Monty" Montgomery. ten vlastnil dokonce hned tři vozy Phantom III, ale tenhle byl jeho oblíbený. Původně si ho u společnosti objednal předseda De Havilland Aircraft Company, Alan Samuel Butler.

Ten specifikoval vůz u karosárny HJ Mulliner jako opravdu aerodynamický, což mělo podtrhovat čelní okno s negativním sklonem. Celý vůz byl o 15 % aerodynamičtější, než jakýkoli jiný Phantom III. Auto vůbec dbalo na aerodynamiku. Vždyť například náhradní pneumatika, která normálně byla venku na kapotě, je zde skrytá.

Rolls-Royce Phantom III (1936)

FOTO: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom III (1936)

FOTO: Rolls-Royce

Montgomery ve voze jezdil i dávno po válce. Vůz si udržel až do roku 1962.

Vůz byl nedávno dokonale zrekonstruován a ukáže se 27. července právě na akci uvedení nového modelu Phantom. Kdo tam nebude, může vyrazit na tradiční setkání automobilové krásy Pebble Beach Concours d'Elegance, kde se objeví také.

Fred Astaire a jeho vůz

A pokud je vám to jako pozvánka málo, pak je tu další auto, které se zde představí. Je to Phantom I z roku 1927, který dnes je pečlivě udržován v Petersonově muzeu v Los Angeles v Kalifornii. Hned po zakoupení podvozku na něj nasadila karoserii slavná karosárna Hooper a posléze o několik let později si s interiérem, kterému dodala luxus a pohodlí, pohrála společnost Inskip. Taneční, herec a zpěvák Fred Astaire, který byl majitelem, nechal auto vybavit tak, jak to měl rád – i když byla karoserie tmavá, interiér byl světlý a vzdušný. Vzadu sedí velký kufr Louis Vuitton.

Rolls-Royce Phantom I (1927)

FOTO: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom I (1927)

FOTO: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom I (1927)

FOTO: Rolls-Royce