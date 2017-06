Swift není u nás neznámým pojmem. Tohle auto se tu prodává už ve třetí generaci. A jak to bývá ve většině automobilek, postupně narůstalo. Ale tak trochu zvláštně. Zatímco druhá generace proti první narostla výrazně do všech směrů, tahle třetí je širší, ale zato nižší a kratší o jeden centimetr. Přesto je tu uvnitř víc místa.

Může za to třeba větší rozvor (+ 20 mm), snížené upevnění sedadel nebo již výše zmíněná větší šířka. Takže uvnitř jsou sedadla například o deset milimetrů dál od sebe, nad hlavou i na ramena mají cestující větší prostor… A zavazadelník vzrostl o nezanedbatelných 54 l na 265 l. Takže to, co bylo vytýkáno vozu nejvíc, se nyní výrazně zlepšilo, i když to stále na nejlepší nestačí.

To hlavní – technika

Nejlepší na autě byly vždy jeho jízdní vlastnosti. Auto totiž sedělo na zemi jako motokára, řízení bylo přímé, karoserie tuhá. Prostě fantastický vůz nejen na denní jízdu do práce a z práce, ale i pro radost. Nová generace je na tom vlastně stejně. Možná i lépe. Nová podvozková plošina je tužší a přitom lehčí. Ostatně auto zhublo slušných pár desítek kilogramů, takže základní verze nyní má jen 840 kg! Přepracovaná přední i zadní náprava nebo řízení daly autu trochu civilnější nádech, ale nijak nesnížily jeho agilitu.

Pod kapotu se nastěhovaly dva zážehové motory. Základem je dvanáctistovka s dvojitým vstřikováním a výkonem 66 kW. Točivý moment je 120 Nm. Motor pracuje s pětistupňovým manuálem, variátorem i s pohonem všech kol, který je opět řešen viskózní spojkou.

Výkonnější je litrový tříválec s turbem s charakteristikami 82 kW a 170 Nm. Tady je k dispozici opět manuál nebo klasická šestistupňová automatická převodovka. Tento motor má ale ještě jednu verzi, a to hybridní. Spalovacímu motoru tu pomáhá elektromotor o výkonu 2,3 kW a s točivým momentem 50 Nm. Tenhle motor nepracuje sám, jen pomáhá při startech na semaforech nebo při akceleraci. S Li-On akumulátorem pod sedadlem řidiče je hybrid těžší o pouhých šest kilogramů proti standardní verzi.

Za 400 000 Kč?

Tohle auto si můžete koupit i za 403 900 Kč. Ovšem to je litrový motor s automatem v nejvyšší výbavě. Bohužel hybridní technologie je k dispozici vždy jen právě v té nejvyšší výbavě, takže nejlevnější přijde na 359 900 Kč. Konkurenční hybrid Toyota Yaris stojí o 40 000 Kč víc, ale na elektřinu dokáže jet i samostatně.

Kdo po hybridní technologii netouží, ten může swift koupit už za 259 900 Kč (1.2 l) nebo 327 900 Kč (1.0 l).