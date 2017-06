Životnost akumulátorů v elektromobilu je někde kolem deseti let. Není to samozřejmě bariéra, po které se rozpadnou na prach a skončí. Po téhle době většinou klesne jejich kapacita pod jakousi mezní hodnotu, kterou zaručuje výrobce. A tak je třeba je vyměnit za nové. Ale co se starými? Renault a firma Powervault začaly dělat z těchto akumulátorů domácí poweranky. Akumulátory nejde oživit úplně, ale jednoduchou úpravou se dá jejich kapacita udržet na přijatelné míře ještě dalších deset let. A tak z nich vznikají velké záložní zdroje, které se mohou využít v domech.

Svými rozměry se můžou instalovat třeba do kuchyňské linky nebo místo sušičky.

FOTO: Renault

Právě po takových akumulátorových záložních zdrojích je dnes velká poptávka. Jde o to, že vyrábět elektřinu z fotovoltaických panelů na domech je silně nevýhodné, pokud nejde energie uskladnit. A to se tímhle dá. Zapojení do domácích malých elektráren ale není jedinou možností. Stejně tak je možné tyto akumulátory nabíjet v noci, když je elektřina levná a používat ji přes den, když je drahá. Samozřejmě že pak je návratnost menší.

Podobné powerbanky už představila třeba Tesla nebo Mercedes-Benz. Jenže ty používají nové akumulátory, takže jejich cena by měla být vyšší, než je tomu v případě Powervaultu. Tu sice ještě stále oficiálně nezveřejnili, ale v půlce července půjde produkt ve Velké Británii na trh.