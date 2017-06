Nikdo mezi námi jistě nepochybuje, že profesionální řidiči nákladních automobilů toho mají za volantem plné zuby. Únava při řízení gigantických kolosů může být extrémně smrtící. Navíc řízení samotné vyžaduje mnohem víc než jen držení volantu a plynového pedálu. Je třeba stále sledovat, co se děje okolo kamiónu, a to jak před ním, tak i za ním. A s moderní elektronikou už to dokážou lépe senzory.

Společnost Waymo, což je vlastně dceřiná společnost Googlu, která vyvíjí a provozuje autonomní vozidla, tak oznámila, že sice nyní testuje osobní vozidla, ale další krok jsou náklaďáky. Osm let vývoje samořiditelných vozidel tak půjde i do oblasti gigantických vozidel, která křižují celý svět.

Logický krok už se opatrně nese světem dopravy docela dlouho. Odborníci i firmy upozorňují na to, že autonomní osobní vozidla jsou sice pěkná vychytávka, ale mnohem logičtější je investovat do nákladních aut. Už třeba v tom nejjednodušším případě, který byl popsán jako první – jízda v konvoji.

Na dálnici by se za sebe zařadily vozy se stejnou trasou. První řidič by jel trasu standardně a všechna auta za ním by se ho automaticky držela. Informace od prvního vozu by putovaly rychlostí světla k ostatním, takže cokoli by první vůz „viděl“ okamžitě by to ohlásil všem ostatním. Kdo by vyjížděl z konvoje, ten by chytil volant, oznámil by to prostřednictvím systému ostatním vozidlům, která by ho pustila a znova by se seřadila. Tuhle technologii paradoxně vyvíjelo Volvo pro svá osobní auta.

Bez řidiče to zatím nejde

Ovšem nyní už se zdá, že autonomní náklaďáky se nebudou jen držet jednoho reálného řidiče vepředu, ale dokážou dokonce řídit samy. Na delších trasách, kde si bude moct řidič odpočinout, a kde za něj mnohem lépe pohlídá vše sám automobil. Například je dokázáno, že elektronika dokáže mnohem lépe reagovat na defekt pneumatiky návěsu.

Samozřejmě že řidič v kabině bude zapotřebí stále. Přece jen v horských oblastech, na úzkých silnicích, ve městech, průmyslových zónách apod., kde bude zapotřebí lidského rozumu, domluvy a umu bude řidič stále zapotřebí. Ale co kdyby ty desítky hodin třeba na amerických na dálnicích dokázal jezdit vůz sám a na determinovaném místě by ho vyzvedl řidič, který by jej zavezl na několik kilometrů vzdálené místo určení?