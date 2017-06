Kouření v autě je v Česku povolené, v zahraničí ale hrozí i stotisícové pokuty

V české restauraci už si od června cigaretu nebo doutník nezapálíte. V autě je to stále povolené, i když to nejenom nepřispívá bezpečnosti, ale výrazně to zhoršuje vzduch v kabině. V některých evropských státech je ale kouření v autě zakázané, pokud jsou v autě nezletilé děti nebo těhotná žena.