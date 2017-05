Kdybyste hledali Lancii na mapě automobilové Evropy, pak byste našli jediný bod v Itálii. Tady se jí nebývale daří, i když nabízí pouze jediný model – malý extravagantní vůz Lancia Ypsilon. V roce 2016 to bylo druhé nejprodávanější auto v Itálii za Fiatem Pandou, když se ho zde prodalo 65 655 kusů. Jenže v celé Evropě je to jen o 2000 aut více. A to znamená, že firma o jediném automobilu nemůže prostě fungovat.

Lancia Ypsilon

Stahuje se tak z celé Evropy, kde zmizela z nabídky koncernu FCA. Nenajdete ji ani v Německu či ve Francii. Lancia bude už jen v Itálii, a to ještě kdo ví, jak dlouho. Ypsilon je totiž vůz představený v roce 2011 a v roce 2018 by měl odejít do důchodu. Peníze na vývoj nového auta tak pravděpodobně nebudou a případný nový ypsilon by byl asi automobil jiné značky koncernu se znáčkem Lancia. Ale vyplatí se to? Co na to řeknou zákazníci?

Možná se tak rok 2017 stane posledním pro Lancii.