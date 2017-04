I Nissan vycítil, že zájem z řad zákazníků o lepší auta je vysoký. A tak podobně jako jiné značky, chce víc nabízet a tlačit svou divizi Nismo, která dokáže udělat i z terénního Nissanu Patrol sportovní náčiní. [celá zpráva]

Nissan Patrol Nismo

FOTO: Nissan

Nismo by mělo být nabízeno na všech trzích, kde je dnes Nissan zastoupen, takže Českou republiku nevyjímaje. Samozřejmě že některé věcičky, jako asi právě ten patrol se k nám nedostanou, ale v nabídce budou takové speciality, jako je GT-R, Juke, Note… A podle představitelů značky se rodina sportovních verzí bude ještě rozrůstat. Lidé prostě chtějí lepší auta a jsou ochotni za ně zaplatit.

Ale pozor – Nismo není jen jakýsi sportovní tuning. Tahle divize třeba postavila zajímavý koncept IDx, který byl velmi pozitivně přijat širokou veřejností, ale automobilka si propočítala, že by na něm asi nevydělala, takže do výroby nepůjde. Stejně tak i Nismo pracovalo na Infiniti Q50 Eau Rouge, sedanu s motorem 3,8 l V6 bi-turbo, který ovšem asi do výroby půjde.

Nissan IDx

FOTO: Nissan

Infiniti Q50 Eau Rouge

FOTO: Infiniti