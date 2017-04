První elektrický střední náklaďák se značkou Tesla bude představen už v září. Je to potvrzeno přímo od samotného Elona Muska.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) 13. dubna 2017

Za vývojem projektu Tesla Semi stojí Jerome Guillen, který je zajímavou postavou celého příběhu. Ten totiž byl zaměstnancem Daimleru, kde zodpovídal za projekt Freightliner Cascadia, tedy nového náklaďáku, o kterém koncern říká, že jde o nejchytřejší nákladní vůz současnosti.

A tenhle člověk byl přetažen Elonem Muskem do Tesly, kde pracoval už jako programový ředitel u přípravy vozu Tesla Model S, pak na chvíli odešel, aby se zase vrátil jako ředitel projektu Semi. Zajímavé je, že už v Hannoveru představil Mercedes-Benz svůj model Urban eTruck, tedy nákladní automobil poháněný elektřinou (kapacita akumulátorů 212 kWh, dojezd 200 km), který by ještě letos měl přijít do prodeje. [celá zpráva]

Tesla s Mercedesem tak budou soupeřit na tomto poli opravdu velmi brzy a spojí je i jeden člověk, který pracoval pro oba konkurenty.

Ale to není všechno. Do dvou let se prý představí i elektrický pickup Tesla.