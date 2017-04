Mercedes celkem intenzivně, ale také celkem tajně pracoval na tomto systému už několik let. Jeho výsledek zatím nejde posoudit, ale firma říká, že půjde o systém, který bude o notný kus lepší, než jsou dnešní stabilizátory vozů v jízdním pruhu apod.

Tak především auto bude umět řídit samo v určitých situacích tak, že řidič nebude muset mít ani ruce na volantu. Tohle je jedna z velkých věcí, protože některé firmy vyvíjejí autonomní řízení takové, aby musel řidič neustále mít vůz pod kontrolou. A mít tak ruce neustále na volantu. Když je sundá, auto zastaví.

Mercedes se ale dokáže na dálnicích držet za vpředu jedoucím vozidlem, měnit pruhy, předjíždět… A to všechno sám. Bez zásahu řidiče.

I na menší silnice



Ovšem to, co nabídne Mercedes, je i jízda po menších silnících, přes křižovatky apod. Vůz by měl dokázat jezdit i po silnicích s mizerným vodorovným značením, projíždět přes kruhové objezdy, nebo dokonce zatáčet na křižovatkách.

Spojují se tady technologie čtení silnice (čáry, nerovnosti), hlídání okolí vozu a velmi přesná navigace. K tomu pak auto dokáže velmi přesně číst značky. Výsledkem je, že třeba na křižovatce auto dokáže zastavit, samočinně blikat, rozjet se ve vhodný okamžik a zase zrychlit na stanovenou rychlost.

Fotografie volantu, který vidíte, ukazuje, že změny na inovované třídě S budou minimální. Je tu pouze právě nový volant, který už není dvouramenný, ale tříramenný. Víc změn by mělo být pod kapotou, kde k novým motorizacím přibudou i filtry pevných částic u benzínových jednotek.