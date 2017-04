O firmě Kreisel u nás donedávna slyšel málokdo. v Rakousku už je to výrazně lepší. Ale do povědomí celého světa vstoupila firma tím, že si od ní koupil Mercedes-Benz G sám Arnold Schwarzenegger. Natočil s nimi pár videí, nafotil si pár fotografií, dal je na svůj profil na facebooku, twitteru… [celá zpráva]

Teď určitě nemají o práci u firmy nouzi. Ale stejně neskončili jen u vyřizování objednávek a připravili nové auto. Je to sporťáček Kreisel EVEX Porsche 910. V trubkovém rámu je ale uložen velký akumulátorový box s kapacitou 53 kWh. Svou energii posílá dvojici elektromotorů se souhrnným výkonem 360 kW (483 koní) a točivým momentem 770 Nm.

Auto o celkové hmotnosti 1100 kg má fantastické sportovní charakteristiky. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 2,5 sekundy a maximální rychlost je 300 km/h.

Kreisel EVEX Porsche 910

FOTO: Kreisel

Kreisel EVEX Porsche 910

FOTO: Kreisel

Nemusíte se bát, že by firma vybrakovala skutečná stará porsche. Tohle je replika. Ale možná, že je to škoda. Vždyť dát za repliku jeden milión euro (v dnešních turbulencích kurzu koruny a eura je těžké přepočítávat, ale řekněme, že to je cca 27 000 000 korun) je přece jen trochu moc.