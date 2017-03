Pokud si myslíte, že tohle auto je jen prodlouženým kupé AMG GT s přidanými dveřmi vzadu, tak se hrubě mýlíte. Tohle je zcela svébytný model, který bude vyráběný už pravděpodobně příští rok. Mercedes-AMG GT Concept útočí zcela jasně na Porsche Panameru. Podoba v linii karoserie je víc než jasná.

Design auta není nijak překvapivý. Jen drobnosti stojí za zmínku, jako jsou aktivní aerodynamické prvky, nová světla z nanovláken, centrálně vyvedený výfuk a carbon-keramické brzdy s rekuperací energie.

To, co nás zajímá ale víc, je pod kapotou. Jde o hybridní soustrojí čtyřlitrového osmiválce twin-turbo a elektromotoru. Výsledný výkon je 600 kW (805 koní). Síla je přenášena na všechna kola. Pokud by měl řidič zájem jet pouze na elektřinu, tak musí počítat s tím, že dojede maximálně 97 km. Zrychlení na stovku je ovšem famózní – pod tři sekundy!

Je tedy naprosto jasné, že právě tahle karoserie a tahle pohonná jednotka bude přinejmenším vyrovnaným konkurentem nového Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.