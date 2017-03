Kdysi dávno brázdilo silnice sportovní Alpine 110. Bylo to čtyřoké krásné auto, které mělo hodně co nabídnout. Především po řidičské stránce. Vždyť motor vzadu a pohon zadních kol znamenal, že člověk za volantem musel s autem opravdu umět, pokud chtěl jet pořádně rychle. Ale s nízkou hmotností (někde kolem 1300 kg) to byl sporťáček opravdu dobrý.

Původní Alpine A110

FOTO: Renault

Alpine A110

FOTO: Renault

Renault oživuje Alpine. Jméno Renault byste ale na karoserii hledali marně. Alpine je prostě Alpine a nic jiného. Byť pod kapotou bude patrně technika z Renaultu, konkrétně zřejmě z Clia RS. To ještě výrobce oficiálně nepotvrdil. Víme jen, že se vrací pohon zadních kol. Ale o pozici motoru zatím moc nevíme.

Auto vypadá dobře. Je to moderní kopie starého 110. Opět jsou tu čtyři oči, pomalu padající střecha, krásné svalnaté blatníky. Moc se to povedlo.

Alpine A110

FOTO: Renault

Alpine A110

FOTO: Renault

Ovšem kolik lidí bude chtít za techniku Renaultu Clio RS akceptovat cenu 55 000 eur (1,5 miliónu korun), kterou výrobce stanovil za prvních 1955 kusů Premiere Edition, to nedokážeme odhadnout. Za tuhle cenu bude muset nabídnout opravdu dobrou dynamiku a jízdní vlastnosti. Prý zvládne zrychlit na stovku za 4,5 sekundy. Stojí to za 1,5 miliónu korun?