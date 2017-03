To, co ukázaly partnerské firmy Telefónica a Ericsson na světovém kongresu mobilních technologií v Barceloně, je totiž založeno na nejnovějších technologiích sítí 5G. Tyto nové sítě, které nahradí současné LTE, budou moci přenášet i velké toky dat, takže ani jízda s automobilem s veškerým datovým tokem videokamer z vozidla nebude problém.

Ukázka byla přímo na místě. První den kongresu se posadil testovací jezdec do jakéhosi virtuálního kokpitu, jaký známe třeba z automobilových her, ale na obrazovkách byly záběry z kamer skutečného testovacího elektromobilu. Ten ovšem jezdil na uzavřené dráze v Tarragoně, vzdálené asi 70 km. Testovací jízda probíhala právě přes cloudové sítě 5G s vysokým datovým přenosem. Je pravda, že prý i současné 4,5G sítě by prý takový nápor dat zvládly, ale asi by to bylo na hraně.

Celý projekt vytvořený i s pomocí Švédského královského technologického institutu má několik možností využití. Jednak jde o silnou demonstraci schopností sítí 5G, a jednak toho, že je možné auto ovládat na dálku.

Hudba budoucnosti



Představte si systém moderní výrobní haly, například v automobilovém průmyslu, kde už v současné době jezdí především robotizované dopravníky. Lidi tu je vidět minimálně. V určité chvíli se objeví problém s nedostatkem nějakého dílu, který je například ještě nevyložený v kamiónu.

Operátor linky virtuálně obsadí jeden vysokozdvižný vozík, který s dostatečným nákladem dílů doveze až na místo určení a pomůže překlenout díru v dodávce, než se začnou součástky posouvat ve standardním módu. Řidič nebude muset ani opustit svoje křeslo a vše odbaví velmi rychle.