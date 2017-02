AC Schnitzer slaví 30 let. Upravil jedno z nejmrštnějších aut současnosti

Menší kupé BMW M240i je auto, které nepotřebuje moc úprav. Podle testů je to jedno z nejmrštnějších aut současnosti. Ale tuningová firma AC Schnitzer slaví třicet let, a tak se hodí upravit i to, co tolik péče nepotřebuje.