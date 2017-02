Ne každý touží osedlat ohromné teréňáky a přitom si užívat dobrodružství a volnost pohybu s automobilem, který dokáže vyjet i daleko tam, kde by to klasický vůz už vzdal. Zároveň je zapotřebí vozit stále sofistikovanější výbavu, sportovní nářadí, více spolucestujících… A to všechno je třeba zabalit do něčeho, co vypadá dobře. V tomhle pohledu je Citroën SpaceTourer 4×4 Ë Concept opravdu skvělé auto.

Citroën SpaceTourer 4×4 Ë Concept

FOTO: Citroën

Uveze všechno a všude

Základem je klasický Citroën SpaceTourer, tedy tříčtvrteční osobní dodávka, která prošla nedávno i naším redakčním testem. [celá zpráva]

Tady ovšem je s pohonem všech kol, který samozřejmě dodala firma Dangler. Zvýšený podvozek ale zároveň nevytáhnul auto přes dva metry, takže to se pohodlně vejde do většiny podzemních parkovišť světa. Přitom z parkovišť může auto vyrazit i do docela náročného terénu, vždyť tohle není žádná „lakýrka“, ale pořádný podvozek na tvrdý terén. To dokládá i uzávěrka zadního diferenciálu.

FOTO: Citroën

FOTO: Citroën

Pohonnou jednotkou v konceptu je dieselový motor BlueHDi 150 S&S se šestistupňovou manuální převodovkou.

Auto samozřejmě užitkovost nepopírá a využívá ji pro nalákání, že tady se prostě vejde všechno vybavení, jaké je zapotřebí na jakýkoli sport. A k tomu mladistvý vzhled podpořený zajímavými polepy karoserie, efektním obšitím sedadel i přístrojovky, elegantními devatenáctipalcovými koly nebo plnou výbavou, která třeba obsahuje bezdotykové otevírání i bočních dveří, takže ty lze ovládat, i když má cestující plné ruce.

FOTO: Citroën

Tenhle koncept by klidně mohl být sériovým kouskem. A vlastně proč ne? Do roka a do dne, nám jej třeba Citroën nabídne.