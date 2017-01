Svolávací akce se týká 343 000 vozidel z let 2013-2017 s dvoulitrovými turbomotory, které mají problémy s čerpadlem chladicí kapaliny. To se přidírá a může se i zcela zastavit. To má samozřejmě za následek přehřátí motoru s konečným extrémním důsledkem – požárem.

Ovšem modely Q5 z modelových let 2011-2017, které mají posuvnou střechu (má jich být 234 000 kusů) musí do servisů také. Je tu totiž špatně vyřešené utěsnění a následné odvodnění této střechy, takže voda se dostane až k postranním airbagům. Ty samozřejmě může poškodit a zcela je vyřadit z provozu.

Podle agentury AP už Audi začala obesílat všechny majitele vozidel, kterých se tyto opravy týkají a zdarma jim je v servisu opraví.

Svolávací akce nejsou výjimečné

Snad každá značka světa svolává zákazníky k hromadným opravám, když se objeví problémy s některou součástkou. Asi největší svolávací akce světa je problematická patrona v nafukovacím systému airbagů firmy Takata. Ta už způsobila nejméně deset úmrtí má na svědomí i dalších 139 zraněných.

Napříč všemi automobilkami světa se mění tedy airbagy ve volantech. Počítá se, že takto bude opraveno přes čtyřicet miliónů vozidel. To bude mít pravděpodobně za následek úpadek firmy, která musí všechny opravy hradit a navíc platí velké odškodné. Firma Takata má svou výrobu i v České republice. [celá zpráva]