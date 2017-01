Pracoval jste jako designér v Koreji, Německu, Česku i v Anglii. Jak se liší způsob práce v jednotlivých automobilkách?

Profesionálně tam rozdíly v dnešní době nejsou. Jde spíše o rozdíly kulturní, o rozdíly mezi lidmi, kteří se pohybují okolo vás. Když jsem pracoval v Itálii u Giugiara, tak jsem to měl rád, protože to bylo velice živelné.

Pro Land Rover jste se podílel na kterých modelech?

Když jsem před šesti lety začínal v Gaydonu, byla moje první práce na faceliftu defenderu. Až poté jsem začal pracovat na nových generacích modelů Land Rover a Range Rover. Pracoval jsem na Discovery, Discovery Sport a na novém Range Roveru. Dát tomu ten správný tvar, to bylo výjimečné.

Pracoval jste na exteriéru, nebo interiéru?

Začínal jsem na interiéru, ale vývojové práce se zanedlouho přenesly i do exteriéru. Obě pozice mě nesmírně bavily. Pro mě to bylo všechno nové. Nejdůležitější bylo pochopit podstatu discovery. Jak to uděláte? Jednoduše, naložíte rodinu a jedete do Skotska. Až poté zjistíte, o čem to je. První kontakt byl velice inspirativní, hlavně když vidíte, co všechno tohle auto dokáže. Nejraději jsem měl brodění řekou až po okna.

Land Rover Discovery

FOTO: Land Rover

Na čem konkrétně jste pracoval v projektu discovery?

Nejprve hlavně na interiéru – odkládací prostory a infotainment. Později jsem pracoval i na exteriéru, věnoval jsem se hlavně detailům – světlomety, nárazníky, kola…

Jak dlouho trval vývoj discovery?

To se těžko řekne. Od té doby, co jsem já začal pracovat, uběhlo pět let. Land Rover vyvíjí auta na dobu delší než konkurence.

Mrzí vás jako designéra negativní reakce na modely, na kterých jste pracoval?

Ta komunikace s lidmi k tomu patří. Vždycky budou dva tábory lidí, jedněm se auto líbí a druhým ne. Z toho důvodu existují jednotlivé značky, které zákazníky rozdělí a najdou si ty své. Například Peugeot pracuje úplně jiným způsobem než Volkswagen.

Jak moc se změnil přístup k designu za posledních patnáct, dvacet let?

Rozdíl je v přístupu. V devadesátých letech byl vývoj o dost osobnější. Dnes je doba rychlá, auta se vyvíjejí rychleji, komponentů je podstatně více a je nutné se specializovat. Osobní kontext tam vypadnul.

Tatra 77

FOTO: Technické muzeum Tatra

Kreslíte ještě tužkou, nebo je všechno při návrhu digitální?

Připadám si jako poslední mohykán, stále používám propisku a bílý papír. Myšlenky transformuji kdykoli. Ale mám i mobilní telefon s velkou obrazovkou a kreslit můžu na ni. Ale většinou skončím u bílého papíru.

Jaký máte rád design u automobilů?

Jsem zastáncem toho, že každá věc může být pěkná. Důležité jsou objemy a proporce. To je o tom, jak to vnímají vaše oči. To je první impuls.

Jak moc se lišil přístup u jednotlivých automobilek, ve kterých jste pracoval?

Všechny značky přistupují ke své práci maximálně profesionálně. Liší se jenom charakter zaměstnanců. Korejci jsou velmi upřímní, v Anglii se velmi dbá na hierarchii a řešení problémů probíhá v typickém anglickém klidu. V Koreji jsem měl pocit, že zaměstnanci v práci snad i spí. V Evropě jsem nic takového neviděl. Přístup k práci je jiný: je to typické pro asijské firmy, kdy zaměstnanci obětují práci na úkor rodiny.

Designér Michal Kačmár

FOTO: Ferat design lab

Michal Kačmár - na čem pracoval jako designér Škoda Auto (11 let) Sériová vozidla: yeti, Fabia RS, superb (2009), Fabia II a roomster, Octavia II Koncepty: joyster, koncept yeti, Fabia RS 2000, Fabia Paris (2002), Vision D, Mission L Land Rover (2 roky) Sériová vozidla: LR Discovery Sport, LR Discovery Koncepty: LR Discovery Vison Concept Hyundai (2 roky) WRC i20 a značka Genesis Od loňska pracuje na volné noze jako konzultant, založil studio Ferat design lab.

Dnešní design automobilů musí splňovat spoustu limitů z hlediska bezpečnosti či aerodynamiky, jak to vnímáte?

Někteří mí kolegové to chápou jako problém, pro mě je to výzva. Je to jenom o přístupu lidí. Když řešíte nové problémy, máte šanci vytvořit nové směry, nové technologie, které nás posunou dále.

Stává se během vývojového cyklu, že se razantně změní design?

Ano, byl jsem několikrát svědkem, kdy se vedení automobilky představovalo téměř hotové auto připravené do sériové výroby, a projekt se zastavil nebo musel být výrazně přepracován.

Který model je pro vás nejvíce ikonický?

Této odpovědi se nedá vyhnout. Jednoznačně Porsche 911. To milují všichni designéři. Ferdinand Porsche byl průkopník, který měl vizi. Postavil auto, které žije dodnes.

A na druhém místě musím zmínit tatrovky, které v třicátých letech předběhly celý svět a dodneška jsou považovány za stejně průkopnické jako Porsche. Tatra 77 je aerodynamický skvost. Z novodobých showcar mě nejvíce zaujal Peugeot Fractal.

Peugeot Fractal

FOTO: Peugeot

Dlouhá léta jste pracoval pro Škodu, začínal jste na první generaci fabie a prvním novodobém superbu. Když byste měl vybrat současnou škodovku, která se vám z hlediska designu líbí nejvíce, která by to byla?

Poslední superb. To je nejvíce sexy auto od škodovky.

Jaké auto nyní řídíte, líbí se vám youngtimery?

Momentálně mám zapůjčený Jaguar F-Pace. A už se těším na nový Peugeot 3008, který jsem si objednal. Pro mě je to vesmírná loď na kolech. A nyní ještě čekám, než mi přivezou osmiválcové Porsche 928, které si nechám kompletně zrekonstruovat. Bude mít bílou barvu.