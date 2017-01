Mitsubishi se s nepřesvědčivými prodejními výsledky z posledních let rozhodlo pro velkou invazi do kategorie lehce zvýšených vozidel. A tak značka zrušila řadu Lancer i s legendární verzí EVO. O nové generaci zatím jde jen šuškanda, sportovní speciál by měl být také na bázi nějakého crossoveru. Podle nás by to klidně mohl být tento nový vůz.

O něm ale víme málo. Tisková zpráva značky, kterou před nedávnem převzal koncern Renault-Nissan, neříká prakticky nic. Na pár řádcích mluví o dynamických tvarech, svalech, sportovním duchu… Ale nic konkrétního. Dokonce ani jméno.

A tak si alespoň připomeňme koncepty, ze kterých patrně bude vycházet. Mohlo by to být Mitsubishi eX a hlavně (podle tvaru karoserie to spíš tipujeme) koncept Mitsubishi XR-PHEV II.

Mitsubishi XR-PHEV II

FOTO: Mitsubishi

Mitsubishi eX

FOTO: Mitsubishi