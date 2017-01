Je 10 hodin a 20 minut dopoledne. Právě svítá. Jsme několik kilometrů za finským městem Rovaniemi, kousek za hranicí polárního kruhu. Ve výcvikovém středisku Rovaniemi Drivi Lapland Driving na nás čekají všechny aktuální modely Subaru, které si vyzkoušíme v krajině plné sněhových závějí a ledu.

Subaru Outback

FOTO: Subaru

Náročnější podmínky si jen těžko představíte, minulý týden zde bylo téměř minus 40 stupňů, aktuálně je jen „rozumných“ minus deset. Ale stejně, sníh a uklouzaný led jsou zákeřnosti při jakékoli záporné teplotě. Jak se s nimi smečka civilních i ostrých Subaru vyrovná? Uvidíme...

Dějství první: S lesníkem do lesa

Usedáme do Subaru Forester a míříme v koloně společně s outbacky a XVčky do lesa. Uježděný sníh brzy střídá zhruba třiceticentimetrová vrstva sněhu a je cítit, že povrch této cesty je všechno, jen ne rovný. Forester se suverénně šine kupředu, je znát, jak zabírají přední i zadní kola v běžných zimních pneumatikách. Na takovou nehostinnou stezku by měl člověk vyrazit spíše na sněžném skútru, ne v autě, ale stabilním tempem se propracováváme dál a dál.

S bezestupňovou převodovkou Lineartronic je pohyb kupředu samozřejmý a nevyžaduje větší soustředění, světlá výška dvaadvacet centimetrů zase znamená, že si auto v haldách sněhu nesedne na břicho. Příjemné je, že nerovnosti a vyjeté koleje pod sněhem příliš nezasahují do řízení.

Subaru Forester

FOTO: Subaru

Jedeme se zapnutým režimem X-Mode, který usnadňuje jízdu v terénu. Zaprvé lehce otupí reakce plynu, aby zamezil prokluzu kol při práci s pedálem.

Zadruhé optimalizuje fungování pohonu všech kol pro maximální trakci, dále umí dříve přibrzdit prokluzující kola a také aktivuje systém Hill Descent, který v nízkých rychlostech automaticky udržuje nízkou rychlost při sjíždění prudkých svahů.

Funguje famózně, je cítit, že Forester v prostředí s takřka nulovou trakcí bojuje o veškerý dostupný záběr, jen abychom se mohli sunout dále.

Subaru XV

FOTO: Subaru

Lehké chroupání od přibrzďovaných kol a důsledné rovnání auta ve směru volantu značí, že pracuje na plné obrátky. Zásahy kontroly trakce režimu X-Mode vám přijdou citlivé a vždy ku prospěchu věci. I při opakovaných rozjezdech se nestalo, že by auto rezignovalo a odmítlo se kvůli nízké přilnavosti rozjet. Zajímavé však je, že forester v takových podmínkách skvěle funguje i bez X-Modu.

O něco více klouže, ale pro zkušenějšího řidiče tak poskytuje možnost lépe pracovat s přetáčivostí, pokud se chce zábavným způsobem srovnat v ostře utažené zatáčce. To samé poté předvádí i outback, XV systémem X-Mode vybaveno není, ale i tak se vypořádá s cestou, pokrytou sněhem a s hlubokými nepředvídatelnými kolejemi. A teď si vezměte, že s tím samým autem můžete o chvíli později uhánět vysokou rychlostí po dálnici...

Subaru Levorg

FOTO: Subaru

Dějství druhé: Všechno smykem

Máme zde nachystané dvě dráhy o délce 1100 a 1400 metrů. Jejich povrch tvoří uježděný led, místo únikových zón tu jsou zhruba půl metru vysoké sněhové závěje. Takže není moc prostoru na chybu, ale WRX STI a BRZ modelového roku 2017, se kterými zde budeme řádit, mají naštěstí pneumatiky s hřeby. Což znamená, že pokud chcete, projedete celou zatáčku v efektním smyku, ale auto zároveň umí zatočit i zabrzdit, v rámci možností.

Kdepak, toto cvičení není o opatrné jízdě, ale o řízení auta plynem a bleskurychlém točení volantem.

Subaru BRZ

FOTO: Subaru

BRZ je jedna z nejzábavnějších a nejdostupnějších „zadokolek“ na trhu, pro modelový rok 2017 prošla několika decentními, avšak podstatnými úpravami.

Například má lehce upravený podvozek (upravené tlumiče, pružiny a tlustší zadní stabilizátor), rozpěru u převodovky, vyztužené podběhy a také multifunkční volant plus displej, který ukazuje teploty oleje, vody, stav baterie, boční přetížení nebo stopky. A také zmizelo ohavné rádio se zeleným podsvícením, které nahradila elegantní a moderní dotyková obrazovka.

Upřímně, na ledové dráze není možné poznat, jak se změnilo nastavení podvozku, ale dobrou zprávou je, že zábava zůstala na maximu.

Subaru BRZ

FOTO: Subaru

S vypnutými elektronickými pomocníky jde záď po adekvátním sešlápnutí plynu progresivně a předvídatelně do strany, s volantem o malém průměru vždy přesně strefíte ideální kontra, a pumpováním na pedálu udržujete smyk tak dlouho, jak je třeba, nebo vám odvaha a profil trati dovolí.

BRZ překrásně pracuje s přenosy hmoty, jasně a čitelně se nechá přehodit ze zatáčky do zatáčky, abyste mohli pokračovat v efektní jízdě po dveřích. Pokud se chcete naučit, jak fungují pořádná sportovní auta, BRZ je ideální výchozí bod, s jeho dvěma stovkami koní nehrozí, že se přizabijete, a přátelské jízdní vlastnosti zaručí, že se rychle a nenásilně naučíte, jak fungují auta s pohonem všech kol.

Nastupuje těžší kalibr, WRX STI. Ostrá čtyřkolka s třemi stovkami koní potřebuje pevnou ruku, fungovat začne až ve chvíli, kdy jí ukážete, kdo je tu pánem. Také se nechá vodit bokem, přehazovat ze zatáčky do zatáčky, ale díky pohonu všech kol a mnohem vyššímu výkonu jste za všech okolností pekelně rychlí.

Subaru WRX STI

FOTO: Subaru

S plynem nemusíte pracovat tak opatrně, jako v BRZ, pohon všech kol vám inteligentním způsobem pomáhá přesunem síly na nápravu, která ji zrovna potřebuje.

V případě, že si věříte, můžete si systém nakonfigurovat sami – středový diferenciál DCCD si můžete natvrdo nastavit v několika krocích dle toho, zda vám vyhovuje spíše neutrální a stabilní chování, či jízda bokem.

Dějství třetí: Jezdit jako Fin

Poslední část výpravy za polární kruh vede po běžných silnicích, které tu jsou – jaké to překvapení – pokryty ujezděným ledem. Kluzkým a zákeřným, na kterém se vám po vystoupení z auta rozjedou nohy, a už se válíte na zádech.

Na zhruba stokilometrové trase mezi zamrzlými jezery se náš outback také často pral o trakci, ale stále pokračoval dál rychlostí i přes 100 km/h. To zní vzhledem ke stavu silnice celkem sebevražedně, ale faktem je, že i když byla nižší přilnavost skrze volant i sedačku znát, ani jednou nezaváhal. A dokonce se ani nenechal vyprovokovat, se zapnutými bezpečnostními systémy vylétnete i na ledu z vozovky pouze v případě, pokud nejste schopni pracovat s volantem a pedály.

Subaru XV

FOTO: Subaru

Je cítit, jak sebou v některých situacích lehce „šije,“ ale i tak jsem neměl ani jednou za celou jízdu pocit, že mám sevřené půlky a bojím se, zda dojedu. I když zkouším záměrně dělat chyby, rvát auto nedotáčivě do zatáček nebo příliš razantně šlapat na plyn, elektronika vše nenuceně reguluje a žehlí.

Subaru obstálo na všech frontách, ať už šlo o model Forester, Outback, XV nebo sportovní WRX STI. Je tu jen jediné minus – neviděli jsme ani jediného soba.