Dva umělci – běloruský Artěm Smirnov a ukrajinský Vladimir Pančenko – se dali dohromady, aby vlili své vize o úžasných automobilech a motocyklech do společných projektů. Jde opravdu pouze o vize, designérské cvičení, 3D vizualizace, které jsou propracované do detailu.

Motorbike from Great Japan

FOTO: Artěm Smirnov, Vladimir Pančenko

Motorbike from Great Japan

FOTO: Artěm Smirnov, Vladimir Pančenko

Motocykl Motorbike from Great Japan má být poctou japonskému stylu, designu a historii. Má vnášet prvky samurajských ostrých mečů a skládaných papírových origami do motocyklu. A tahle motorka má ostrých hran opravdu dost. Ale vypadá v nich efektně. Moc efektně. Přitom dost propracovaně – jen se podívejte na zavěšení zadního kola nebo na posuvné stupačky. Ve stejném duchu byl navrhnut i postranní vozík.

Motorbike from Great Japan

FOTO: Artěm Smirnov, Vladimir Pančenko

Jen by možná měli někdy na motocykl vlézt a zkusit se na něm projet. Poznali by, že navrhnout motocykl jako sochu je sice krásné, ale nefunkční. Že důležitější než hladký design je obtékání vzduchu, že minimalistická sedačka je sice pěkná, ale při jakémkoli drcnutí by z ní řidič letěl pryč… Ale jako socha, proč ne?

A jelikož je to jen umělecké dílo v nulách a jedničkách, samozřejmě umělci neřešili, co bude pod kapotáží.