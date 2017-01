Nová „sedmička” je prvním sériově vyráběným vozem světa, s nímž mohou jeho majitelé zajíždět nebo vyjíždět z garáže nebo parkovacího místa, aniž by v něm museli sedět. Systém se jmenuje Remote Control Parking. Řidič obsluhuje zajetí nebo vycouvání vozu pomocí nového, nadstandardně velkého klíče vybaveného dotykovým displejem. Maximální „dojezd” při takovémto manévru je nejvýše 1,5násobek délky auta, tj. v případě standardní verze zhruba osm metrů.

Po aktivaci příslušné funkce čekáte až 30 sekund, než se auto spáruje s klíčem. Poté musíte být nejvýše zhruba metr od auta a pohyby na displeji nahoru a dolů řídíte auto. Případné překážky si auto samo zachytí, dovede i samo otáčet volantem. Na „parkování na dálku” máte jen omezenou dobu (asi minutu), poté se funkce vypne.

Na rozdíl od BMW, kde se parkování provádí pomocí klíče, využívá Mercedes aplikaci pro tzv. chytrý telefon. Na něm pak do vzdálenosti tří metrů vozidlo ovládáte krouživými pohyby po displeji. K vyjetí vozu pak stačí jen zadat příslušný povel na mobilním telefonu. Mimochodem mobilem lze díky technologii NFC vůz odemykat i zamykat.

Dobré v úzkých garážích, jinde ne



K čemu je Remote Control Parking dobrý? Pro běžné parkování určitě ne, protože to zvládne řidič mnohem rychleji, a pokud si není jistý, má v autě asistenční systémy, které mu pomohou s příčným i podélným zaparkováním.

Jedinou výhodu kromě toho, kdy to majitel auta poprvé ukazuje svým přátelům, vidíme v parkování do velmi malých garáží, dimenzovaných na dřívější, tedy podstatně menší vozy. Jde o natolik úzké garáže, ve kterých je tak málo místa, že by nešly otevřít dveře a řidič by tedy neměl jak vystoupit.