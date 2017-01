Nejoriginálnější auto detroitského autosalonu? Nesporně Batmobile Lego

Na autosalonu v Detroitu byla vidět spousta aut. Ale to nejzajímavější bylo určitě to, které zatím neujelo ani metr. Ale kdyby ujelo, to by se zločinci divili. Je to totiž Batmobile složený z lega.