Třetí generaci picanta „nakreslila” návrhářská centra v korejském Namyangu a německém Frankfurtu. Proti minulé generaci se délka a výška vozidla nezměnily, o 15 mm je ale delší rozvor (z 2385 mm na 2400 mm), protože kola se posunula do rohů karoserie. To by samo o sobě mělo zlepšit ovladatelnost.

Nový je paket GT Line, který přinese kontrastní detaily a dynamičtěji tvarovanou masku chladiče. Na výběr pro všechny varianty tohoto 3,5 metru dlouhého auta bude 11 barev karoserie.

Kia Picanto (2017)

FOTO: Kia

Prodej letos na jaře

Uvnitř bude lépe vypadající interiér s novým multimediálním systémem. Podrobnosti k nabízeným motorizacím nebo bližší informace k novým bezpečnostním a komfortním asistentům zatím korejská automobilka neuvedla.

Ve světové premiéře se třetí generace picanta ukáže zkraje března na ženevském autosalonu. Prodej bude zahájen následně. V Česku stojí dosluhují picanto od 205 tisíc korun.

