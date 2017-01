Kdo chce opravdu čisté zážitky z jízdy, pořídí si něco jako Lotus Seven. Caterham je v tom jeden z nejlepších, vždyť jde o oficiálního pokračovatele tohoto slavného auta. Ovšem hledat v caterhamu pohodlí či praktičnost prostě nejde. Malý roadster je zaměřený na ty, kteří si při honbě za automobilovými zážitky třeba sami zlomí nohu, jen aby se do něčeho takového nasoukali.

Ovšem ti ostatní se cítí být ošizeni. Proč by měli chtít auto, ve kterém na ně bude pršet, foukat, na cestu si s sebou vezmou tak maximálně kreditku a na konci cesty jim budou muset operovat ploténky?

Caterham Seven Sprint – retroverze pro výročí

FOTO: Caterham

Caterham tedy plánuje stavbu nového auta. Nebude to prostě uzavřená verze současného auta, ale zcela nový model s moderním vzhledem, který bude mít pohonnou jednotku vpředu, ale sílu bude přenášet na silnici přes zadní kola. Agregát prý bude dýchat atmosférický tlak. Bude to auto s pevnou střechou, a hlavně to bude stále pekelně rychlý a sportovní caterham.

Navazovat má na co. Vždyť nedávno zkrachoval společný program vývoje sportovního vozu Alpine, ale Caterham má všechny výsledky stále v šuplíku. A tak stačí jen vytáhnout to, co je, oprášit to, dát tomu trochu jinou karoserii…

Jediný problém budou peníze. Proto Caterham hledá investora.