Nás zajímá hned několik informací. Tou nejpozoruhodnější je asi rok 2019 a příchod vozu Ford Transit Custom Plug-In Hybrid. Dodávka s hybridním motorem by mohla být celkem zajímavá. O rok později se objeví další auta. Jedním z nich bude například v titulku zmíněný Ford Mustang. Elektřina v něm ale nebude mít primární roli. Bude to také hybrid a jeho výhodou bude síla jako u osmiválce, ale výrazně vyšší točivý moment v nízkých otáčkách a nízká spotřeba.

Zajímavou novinkou, ale už bohužel ne pro evropský trh, bude Ford F-150 Hybrid, který dokáže velmi užitečnou funkci – hybridní motor bude sloužit i jako mobilní generátor proudu.

Ford F150 Raptor (2017) je dnes nejvýkonnější verzí nejprodávanějšího vozu v USA.

FOTO: Ford

O tom, jaké budou čistě elektrické modely, zatím nepadlo ani slovo. Ford ale zjistil, že 88 % zákazníků ujede denně maximálně do 100 km, což by moderní elektromobily měly s přehledem zvládat. Zároveň zjistili, že zákazníci u svých elektromobilů požadují především co nejvyšší dojezd a zároveň s postupem času se snižují obavy z toho, že by člověk s elektromobilem zůstal někde stát.