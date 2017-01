Není mnoho situací, kdy byste potřebovali nouzově vypnout za jízdy motor, ale vědět, co se stane, může být užitečné. U automobilů s klasickou spínací skříňkou dojde k zablokování řízení, respektive přestane fungovat posilovač. Co se stane v případě tlačítka obvykle označovaného start stop engine (nepleťte si se systémem start/stop)? Vyzkoušeli jsme to v novém kodiaqu s automatickou dvouspojkovou převodovkou DSG.

Při rychlostech do 10 km/h se po stisknutí příslušného tlačítka motor, respektive zapalování okamžitě vypnou. Co je ale důležité, elektricky posilované řízení nadále funguje, takže auto můžete řídit. Na zkoušenou situaci „myslí” také automatická převodovka, která vyřadí na neutrál (páka ale fyzicky zůstane v navolené poloze D – Drive).

Škoda Kodiaq

FOTO: Jan Handrejch, Právo

A při vyšších rychlostech? Kodiaq a patrně i všechny modely koncernu Volkswagen nejprve akusticky upozorní na stisknutí, hned poté se objeví upozornění, že opětovné stisknutí tlačítka vypne zapalování. Je to ochrana, pokud by někdo tlačítko za jízdy zmáčkl omylem.

Tiskneme tedy tlačítko podruhé a děje se totéž co při malých rychlostech. Motor se vypne, převodovka vyřadí neutrál a auto je možné nadále řídit. Není ale možné jej nastartovat, to musíte zcela zastavit, páku dát do parkovací polohy a až poté spustíte motor.

Proč byste to neměli zkoušet u svého auta? U hydraulických posilovačů řízení nemusí a patrně také nebude fungovat, respektive pohyb volantem bude extrémně těžký. Otázka také je, jak se bude chovat starší typ automatické převodovky; u přímého řazení je to jednoduché, tam si neutrál zařadíte sami.

A ještě jeden článek z podobného ranku: pokud by vás zajímalo, jak nejrychleji zvládne běžné auto couvat, tak to jsme také vyzkoušeli za vás. [celá zpráva]