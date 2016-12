V minulosti už bylo zavedeno několik takových povinností pro výrobce aut – od ABS, přes ESP, airbagy až po nejnovější E-Call, tedy tlačítko nouze v každém autě, které dokáže samo nebo stlačením přivolat pomoc (povinné od roku 2018).

Jenže EU se zdá, že to je málo. V roce 2009 zemřelo na silnicích v Unii 36 000 lidí, v roce 2015 to bylo 26 120 lidí. Trend je klesající, ale křivka nesměřuje k cílovému bodu 15 000 lidí v roce 2020. A tak je na stole další sada bezpečnostních asistentů, které by měly trend křivky upravit.

Jde o devatenáct asistenčních systémů, které už dnes známe z automobilů, ovšem jsou velmi často jen součástí příplatkových výbav. Mezi nimi jsou například blikající koncová světla při intenzivním brzdění, sledování mrtvého úhlu, systémy sledování a udržení jízdního pruhu, monitorování únavy řidiče, hlídání odstupu od vpředu jedoucích aut nebo celý protikolizní systém. V současné době se vypracovává zpráva, která by doporučila a zdůvodnila takové zavedení.

Evropská komise navíc s výčitkami sleduje stále se zvyšující počet vysokých automobilů typu SUV. Už dávno proti němu brojila, ale z těchto vysokých poloterénních aut se stal bestseller, proti kterému se už nepostaví ani mnohé samostatné státy. Před několika lety například několik francouzských, anglických a německých měst plánovalo, že terénní vozy a SUV zpoplatní přidanou daní, protože jsou příliš velké a spotřebují víc benzínu ve srovnání s klasickým autem. Dnes se nikdo k takovému nápadu nehlásí.