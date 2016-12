Z průzkumu provedeného v 11 evropských zemích vyplynulo, že 68 procentům tuzemských respondentů by nevyhovovalo, kdyby nemohli vůz řídit sami, a téměř polovině (42 %) by vadila jízda vedle vozu bez řidiče. Jen pětina (22 %) českých řidičů by měla dobrý pocit z jízdy v autonomním vozidle a 23 procentům by nevadila souběžná jízda s vozidlem bez řidiče.

Paradoxní výsledky vycházejí v otázkách bezpečnosti: zatímco téměř polovina (47 procent) respondentů souhlasí s předpokladem, že by autonomní vozidla mohla být bezpečnější, jelikož většina nehod bývá způsobena lidskou chybou, celých 68 procent respondentů se ovšem obává možného selhání samořiditelného vozidla.

Mezi národy, které k autonomnímu řízení přistupují nejvíce kladně, patří Italové či Poláci, nejvíce skeptičtí jsou Němci, Švédové a Belgičané. Češi jsou zhruba uprostřed.

V České republice se zmiňovaného průzkumu zúčastnil statistický vzorek 995 respondentů, ve všech zkoumaných zemích dohromady jich bylo 11 827.

Autonomní řízení? Ještě si počkáme



O autonomním řízení se hodně hovoří, žádná z automobilek jej ale nenabízí ve stavu, kdy je možné dát ruce do klína a třeba si číst noviny. Podle Novinkami oslovených odborníků plně autonomní auta nepřijdou dříve než za 10 let a kromě mnoha technických problémů je do té doby nutné vyřešit i právní a etické otázky.

Například tu nejpalčivější: jak se má auto chovat, když srážka bude nevyhnutelná - má ohrozit posádku nebo lidi mimo automobil? Jasné také není, kdo bude zodpovědný za dopravní nehodu. Výrobce? Řidič? Dodavatel příslušné technologie nebo firma, která postavila dopravní infrastrukturu?

V mezinárodní klasifikaci sdružení Society of Automotive Engineers (SAE) se samořiditelná auta rozdělují na stupnici 1 až 5. Pět znamená jízdu zcela bez řidiče při plném provozu. A to dnes nemá nikdo, ani vývojové laboratoře. Maximem je v současné době stupeň 2, tedy částečně autonomní jízda, při které musí řidič sedět za volantem a „dávat pozor”. Například žádné sériové auto světa zatím neumí správně vyhodnotit zúžení na dálnici, což je stupeň 3.