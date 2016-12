Monaco International Motor Show, nebo zkráceně SIAM se příští rok bude konat vůbec poprvé. Není to první autosalon na území Monaka, protože zde od roku 2014 probíhá podobná akce nazvaná Top Marques Monaco. Zajímavé u SIAM je, že jde o úplně první ročník, a to v době, kdy se automobilky od účasti na výstavách odklánějí. U těch prestižních to ale nehrozí, do takové Ženevy si málokdo dovolí nepřijet.

První ročník monacké autoshow se koná v únoru a trvá jenom čtyři dny - od čtvrtka 16. do neděle 19. února. Zajímavostí je, že se autosalon koná pod širým nebem hned na čtyřech místech Monackého knížectví, mezi kterými vás bude vozit elektrický autobus. Jde kupříkladu o Knížecí palác nebo slavné kasino.

Celodenní vstupenka (otevřeno mají od deseti do sedmi večer) přijde na patnáct euro, tedy orientačně čtyři sta korun. Organizátoři se již pochlubili jmény automobilek, které u nich budou v únoru vystavovat. Dle předpokladů jde vesměs o luxusní značky, počínaje Rolls-Roycem a konče třeba Bentley nebo McLarenem.

Lidové značky zastupuje Mitsubishi, Suzuki nebo Renault. Třešničkou na dortu pak bude třeba monopost formule Lewise Hamiltona nebo veterán od americké automobilky Packard z dvacátých let minulého století.