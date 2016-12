Na začátku přitom stála náhoda. „Jel jsem v zimě mezi Žamberkem a Vamberkem přes les, padal mrznoucí déšť a já musel v obleku, bílé košili a s vázankou nasadit sněhové řetězy,“ vzpomínal Gross, jenž v Miloticích nad Bečvou na Přerovsku a ve Vrbně pod Pradědem vyrábí optické komponenty z plastů pro automobilová světla.

„Byl jsem mokrý, špinavý, promrzlý. Klel jsem tak, že zvěř, co byla poblíž, určitě utekla hluboko do lesa,“ uvedl Gross. Právě tehdy si řekl, že vymyslí něco, aby už příště zůstal čistý a nasazování řetězů ho nestálo tolik námahy.

„Na disk kola se podobně jako poklice nasadí protiskluzové zařízení, tzv. automatické sněhové řetězy, které má čtyři pakny (čelisti) s protiskluzovými hřeby. Pakny se v případě potřeby vysunou a obejmou pneumatiku. Rozevření a složení čelistí ovládáte dálkovým ovladačem jako televizor z auta. Vlastní nasazení protiskluzového zařízení na disk kola trvá po vytažení z kufru dvě až tři vteřiny,“ popsal s tím, že čelisti se vysouvají, jen když to stav silnice vyžaduje.

Nový český vynález - automatické sněžné řetězy.

FOTO: Pavel Karban , Právo

Momentálně je toto zařízení určeno jen pro osobní auta, ale už příští rok chce vyrábět stejné řetězy i pro nákladní auta či autobusy. Umělohmotné „řetězy“, které lze využít na kola o velikosti 15 až 18 palců, jsou podle výrobce světovou raritou.

Gross už je má patentované ve většině zemí Evropy a homologaci mají pro české silnice. Firma však má začít vyrábět i řetězy na devatenácti- a dvacetipalcová kola. „Nyní vyvíjíme řetězy, ale na jiném principu, i pro náklaďáky. Patentovat je chceme i v USA a Kanadě. Snad s nimi vyjedeme příští rok,“ poznamenal. Řetěz na jedno kolo stojí s daní téměř šest tisíc korun. Gross věří, že vyšší pořizovací cena zájemce o jeho „vynález“ neodradí.

I pro nešiky

„Když člověk vlétne s autem do příkopu, tak to obyčejně stojí podstatně víc než 12 tisíc,“ řekl s tím, že na řetězy použil jeden z nejpevnějších konstrukčních plastů, jehož mechanické vlastnosti v některých ohledech předčí kovy. Ze stejných materiálů se vyrábějí například i komponenty do samopalů.

Váha jednoho protiskluzu, který má podobu velmi hrubého disku, je asi šest kilogramů. „Unese ho každý a jeho nasazení na kolo zvládne i technický antitalent. A když získáte grif, netrvá to déle než pár vteřin. Sundání řetězu z kola je pak ještě lehčí,“ potvrdil Tomáš Fajman, který pro IPG testoval řetězy nejen v Jeseníkách, ale i v zahraničí.

Dodal, že při roztahování čelistí využila firma odstředivé síly. „Vysunutí paken je velmi rychlé a řetězy zanechávají ve sněhu stopu hlubokou skoro deset milimetrů. Zavírání trvá trošku déle, ale to není vůbec na škodu,“ poukázal.