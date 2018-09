ČTK

Běžné čekací doby na vůz zadaný podle specifikací zákazníka do výroby začínají u jednotlivých automobilek na dvou až třech měsících. U modelů, po kterých je vysoká poptávka, mohou být dvojnásobné. Například u Volkswagenu se déle čeká na nový touran a tiguan, o které je celosvětově velký zájem. U domácí Škody se v předchozích měsících déle čekalo například na některé verze superbu, nyní jsou u něj lhůty srovnatelné s ostatními modely.

„Standardní dodací lhůty u vozů Škoda se pohybují v rozmezí deseti až 12 týdnů. Existují však provedení, po kterých může byt vyšší poptávka a logicky se tak dodací lhůty mohou prodlužit. Dodací lhůty se pak mohou ještě drobně lišit s ohledem na množství výbavových prvků a jejich dostupnost," řekl ČTK mluvčí Škody v ČR Vítězslav Pelc.

Tyto vozy jsou vyrobené přesně podle individuálních požadavků zákazníků, v autorizované obchodní síti jsou vždy i automobily k okamžitému odběru, dodal.

Dodací lhůty až šest měsíců



Na vozy na skladě u zastoupení značky se čeká zhruba týden. V případě, že je auto přímo u prodejce, to může být i kratší doba. „Co se týká značky Renault, na fyzickém skladě jsou všechny modely. Pokud si zákazník nevybere, dodací lhůta nového modelu do výroby je tři měsíce. Vůz pod stromeček dostane i zákazník značky Dacia, ovšem kromě modelů Duster a Dokker, které je nutno zadat do výroby, a dodací lhůty jsou kolem tří až šesti měsíců," uvedla mluvčí Renaultu Jitka Skaličková.

Přijde-li k dealerovi Kia zákazník s požadavkem na vůz, který není skladem a vyrábí se na Slovensku v Žilině, počká si 2,5 až tři měsíce. To se týká modelů Venga, Sportage nebo cee ́d. „Jakýkoliv jiný model značky Kia, který se nevyrábí na Slovensku, ale vyrábí se v Koreji, je novému majiteli k dodání do čtyř měsíců. A to je v případě, že zákazníkem zvolený vůz není skladem," uvedla mluvčí značky Kia Kateřina Jouglíčková.