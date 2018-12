LL, Novinky

Legislativa ohledně autonomních vozů je možná stejně tak složitá, jako tato auta sama. Vytvořit takové zákony, které by myslely na to, kdo bude nést zodpovědnost za nehodu, když vlastně i řidič bude jen pasažérem, je opravdu zrádná. To zavání velkými soudy před světovými tribunály.

Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt už nyní myslí na tento problém a skupina odborníků z jeho ministerstva připravila návrh změny zákona, který by autonomní vozy zařadil do legislativy. V současnosti je tento návrh v připomínkovém řízení u mnoha zainteresovaných stran.

A co říká? Nejdůležitější je asi návrh, aby auta s automatickým řízením měla černou skříňku, podobnou té v letadlech. Ta by dokázala zaznamenat všechny okolnosti nehody, včetně toho, zda řidič měl možnost reagovat a přebrat řízení.

Řidič musí být schopný rychle převzít řízení

S tím také souvisí i problematika řidiče a jeho soustředění. V současné době sledujeme velké debaty o tom, jestli se řidič se zapnutým autopilotem má stále věnovat silnici a volantu, nebo jestli si může číst, spát nebo telefonovat. V Americe už byla zaznamenána nehoda, kdy autopilot v prudkém slunci „přehlédl“ vybočující nákladní automobil a při následné nehodě „řidič“ zemřel. [celá zpráva]

Opačný extrém je Nissan Serena poslední generace. Tam musí řidič dokonce neustále držet lehce volant, jinak autopilot zastaví vůz a začne varovně blikat. [celá zpráva]

Německo stojí někde uprostřed. Jejich návrh říká, že řidič sice nemusí sledovat silnici a řízení, ale musí zůstat na sedadle řidiče a být neustále schopen okamžitě převzít řízení.