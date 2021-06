Tři skleničky vína týdně snižují plodnost ženy na polovinu

„Pokud předpokládáme, že typická, zdravá, nepijící žena, která se snaží otěhotnět, má přibližně 25% šanci na otěhotnění během jednoho menstruačního cyklu, pak by ze sta žen, které se vyhýbají alkoholu, otěhotnělo 25. Pokud by si ale občas dopřály sklenku vína, pak by ve stejném vzorku otěhotnělo pouze 20 žen. A v případě, že by pily více než 6 sklenic vína týdně, pak by počalo pouze 11 z nich,“ dodává Taylorová.