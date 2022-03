Hypersomnie se projevuje nadměrnou potřebou spánku, a to i během dne. Foto: Profimedia.cz

Spánková porucha mě obrala o řadu let mého života, tvrdí mladá žena

Když se řekne spánková porucha, řada lidí si automaticky vybaví nespavost – tedy insomnii. Existuje ale i její opak, hypersomnie. To je stav charakteristický nadměrnou potřebou spánku, a to i přes den. Své o tom ví třiadvacetiletá Helena Smytheová, kterou podle jejího vyjádření nemoc již okradla o mnoho let života.