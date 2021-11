Před lety se mu objevila bulka na krku, život mu zachránila autotransplantace

Tento zákrok umožní podat významně vyšší dávky chemoterapie, které by jinak mohly být až smrtelné, protože vedou k těžkému útlumu kostní dřeně.

„Lékaři dnes organismus nemocného ale dokážou oklamat. Pacientovi jsou odebrány jeho vlastní kmenové buňky, které se díky růstovým hormonům vyplaví do periferní krve. Ty se pak z krve sesbírají a zamrazí. Následovně je mu podávána vysokodávkovaná chemoterapie. Poté, aby se předešlo extrémní toxicitě, jsou krvinky nemocnému vráceny zpět do krve, kde se díky receptorům přihojí na krevní dřeň a obnoví krvetvorbu,” vysvětluje lékařka Eva Konířová z 1. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

„Tato procedura výrazně zkracuje dobu útlumu kostní dřeně, a to je ten hlavní důvod, proč to děláme, bez toho by nebylo možné tak vysoké dávky chemoterapie podat,“ dodává lékařka.