Nemoci srdce ohrožují i mladé

Vysoký krevní tlak. Mnohé to překvapí, ale i ten hrozí již v dětství. A právě tehdy zůstává často neodhalený. Hypertenze má dědičný podklad, ale nepatří mezi vrozená onemocnění. Často je výsledkem nemoci jiných orgánů, např. srdce, ledvin – pak jde o sekundární hypertenzi. Tzv. primární hypertenze je u dětí mnohem méně častá, jde o stav, kdy je příčina nedohledatelná.

„Vysoký krevní tlak je faktor, který může vést k mrtvici, srdečnímu selhání a méně i k infarktu. Máme k dispozici osvědčenou léčbu a bylo by hrubou chybou ji dostatečně nevyužít. A to i v mladším věku,“ zdůrazňuje profesor Češka. Hypertenzi lze řešit úpravou váhy, tělesnou aktivitou, kontrolovaným množstvím soli a velkou roli hraje i nekuřáctví!